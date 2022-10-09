Жителей Скопина предупредили о затруднениях в движении через ж/д переезд 449 км

В Скопине на железнодорожном переезде по улице Пушкина в течение четырёх дней будут заменять блоки и укладывать резинотехнический настил. Это затруднит движение через переезд 449 км, – сообщает Минтранс Рязанской области.

Работы будут проводить по графику:

📌 11 октября с 23:00 до 05:00 12 октября;

📌 12 октября с 23:00 до 05:00 13 октября;

📌 18 октября с 10:00 до 16:00;

📌 19 октября с 10:00 до 16:00.

В министерстве просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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