Жителей Рязанского района предупредили об отключении электроэнергии

6 сентября в Рязанском районе ожидается отключение электроэнергии. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила райадминистрации Наталья Жунёва.

Причина – плановые работы. С 10.00 до 15.00 электричества не будет в селе Заборье на улицах Лесная, Медицинская, Павлова, Школьная, Рябиновая. Там будут восстанавливать перемычки на высоковольтной линии.

С 09.00 до 17.00 отключат электроэнергии в селе Поляны на улицах Малиораторов, Озерной, Новой, Строителей-16МКД. Света не будет в 75 частных домах

С 10:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии в селе Тюшево (частично), улица Новоселов — 20 МКД.

Также электроэнергии не будет в деревнях Шевердиновка, Гряцкое и Вишнёвка.