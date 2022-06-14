Жителей России предупреждают о новом виде вредоносного ПО

Аналитик цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско рассказал радио Sputnik об опасности программ-комбайнов.

Особенность нового вредоносного ПО — объединение нескольких типов вирусов. Такие программы-комбайны могут нанести вред самыми разными способами.

Александр Вураско: «Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца»

Эксперт напомнил о методах защиты от киберугроз. Не нужно переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных отправителей. Нельзя скачивать и запускать неизвестные программы. Антивирус обязательно должен быть установлен на компьютере, – подчеркнул специалист.