Жителей Рязанской области предупредили о порывистом ветре

В четверг, 23 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

Скорость юго-западного, западного ветра составит от 4 до 9 м/с, днём местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Ночная температура воздуха – от минус 2 до плюс 3 градусов, дневная – от 8 до 13 градусов тепла.

По состоянию на 22 марта в Рязанской области подтоплено 13 низководных мостов и 2 участка дороги – в Михайловском и Рязанском районах.