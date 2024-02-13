Вторник, 13 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Жителей рязанского Кального предупредили об отключении холодной воды

7info 2
Фото: Pxhere
spot_img

В среду, 14 февраля, в Рязани ожидается отключение холодной воды. Список адресов, попадающих под отключение, опубликовала горадминистрация. 

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

Жителей рязанского Кального предупредили об отключении холодной воды

Причина отключения – ремонт водопровода. 

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Погибшая в Недостоеве пара могла отравиться поддельной водкой

Новости Рязани
Тела мужчины и женщины пролежали около трех дней.

Тело Ивана Брысина обнаружили в ста метрах от коллектора на улице Чапаева

Новости Рязани
Место является труднодоступным, и к нему сложно пройти как с улицы Чапаева, так и с пешеходного моста.

В Рязани «Под звуки канонады» выступит Донецкий театр кукол

Культура
Творческие встречи с этим коллективом уже стали доброй традицией: Международный фестиваль «Рязанские смотрины», «Большие гастроли»...

Малому бизнесу снизят отчетную нагрузку по сбору статданных 

Новости мира
Время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год.

В Рязани открылась «Февральская ярмарка»

Новости Рязани
«Февральская ярмарка» — это 15 производителей из Кораблинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Шиловского районов и Рязани.