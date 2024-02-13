Жителей рязанского Кального предупредили об отключении холодной воды

В среду, 14 февраля, в Рязани ожидается отключение холодной воды. Список адресов, попадающих под отключение, опубликовала горадминистрация.

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

Причина отключения – ремонт водопровода.