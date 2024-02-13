На главнуюНовости Рязани 13.02.2024 19:26 Жителей рязанского Кального предупредили об отключении холодной воды 7info 2 Фото: Pxhere В среду, 14 февраля, в Рязани ожидается отключение холодной воды. Список адресов, попадающих под отключение, опубликовала горадминистрация. С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам: Причина отключения – ремонт водопровода. Появилась информация об ударе по построению пехоты ВСУ в Селидово Жительница Авдеевки пришла пешком в Донецк через линию фронта Руководитель рязанской КПРФ рассказал о последних часах жизни Ивана Брысина Проживающих в общежитии студентов РГУ обязали сдавать холодильники Стала известна предварительная причина смерти студента-активиста Брысина в Рязани Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина В КПРФ прокомментировали смерть Ивана Брысина Стало известно, как нашли труп Ивана Брысина