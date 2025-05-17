Жителей Рязани предупредили о грозах и усилении ветра

Экстренное метеопредупреждение объявлено в Рязани и области днём в субботу, 17 мая. Текст опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в регионе местами ожидаются дожди с грозами, ветер усилится порывами до 12-17 метров в секунду.

Потенциально опасная погода сохранится до конца суток.

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МЧС призывает рязанцев к осторожности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.