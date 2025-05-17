Суббота, 17 мая, 2025
16.3 C
Рязань
Изображение от freepik
Погода

Жителей Рязани предупредили о грозах и усилении ветра

Алексей Самохин

Экстренное метеопредупреждение объявлено в Рязани и области днём в субботу, 17 мая. Текст опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в регионе местами ожидаются дожди с грозами, ветер усилится порывами до 12-17 метров в секунду.

Потенциально опасная погода сохранится до конца суток.

Реклама

МЧС призывает рязанцев к осторожности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.