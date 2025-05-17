Жителей Рязани предупредили о грозах и усилении ветра

Экстренное метеопредупреждение объявлено в Рязани и области днём в субботу, 17 мая. Текст опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
По прогнозам синоптиков, в ближайший час в регионе местами ожидаются дожди с грозами, ветер усилится порывами до 12-17 метров в секунду.
Потенциально опасная погода сохранится до конца суток.
МЧС призывает рязанцев к осторожности.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.