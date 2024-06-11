Вторник, 11 июня, 2024

Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьей»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: freepik.com/

Комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области информирует о том, что стартовал Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей», приуроченный Году семьи, объявленному в стране Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей» проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Российской государственной детской библиотеки. Организаторы – Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциация книгораспространителей России, Российский книжный союз. 

Основные цели конкурса: возрождение и продолжение традиций систематических семейных чтений, формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога ребенка и взрослого, содействие укреплению семьи и духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. 

Конкурсные работы будут приниматься до 30 сентября 2024 года. Необходимо снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений участвуют в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми любого возраста. Возможна запись видеоролика вместе с наставниками, воспитателями. Консультативную помощь при создании видеоролика могут оказать партнеры конкурса. 

Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». В каждой номинации жюри определит по 3 семьи-победителя, которые будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву, она состоится в декабре 2024 года.       

Подробности участия во всероссийском конкурсе можно узнать в его Положении.

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