С 30 марта жителей Заокского и Коростово в Рязанском районе начали возить катера

С 30 марта для перевозки жителей Заокского сельского поселения под Рязанью задействуют катера. Об этом сообщается в группе Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте.

Маршруты и время их следования:

Рязань-Заокское – в 14:30;

Заокское-Рязань – в 15:20;

Рязань-Коростово – в 18:00.

С 31 марта водный транспорт будет работать по утверждённому расписанию.

Полное расписание перевозки людей:

Рязань-Заокское — ежедневно, 05:30, 14:30, 18:30.

Заокское-Рязань — ежедневно, 06:20, 15:20, 19:00.

Рязань-Коростово — ежедневно,18:00.

Коростово-Рязань — ежедневно, 06:00.

К временной пристани на Оке жителей от села Заокское (село, магазин «Лесок», горка) будут перевозить автотранспортом в 06:00, 15:00 и 19:00.