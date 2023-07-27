Жителей Касимова ждёт отключение газа

Житель Белгородской области пожаловался главе регионального минздрава Андрею Иконникову на отвратительный рацион в терапевтическом корпусе в Терновке, пишет «Бел.Ру». Белгородец задался вопросом, пробуют ли повара то, что сами готовят. «Это диетическая еда для медицинского учреждения. Это не ресторан. Вам она может не понравиться», – ответил Иконников. При этом чиновник пообещал...