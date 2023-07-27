Четверг, 27 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Жителей Касимова ждёт отключение газа

7info
Изображение от ededchechine на Freepik

На странице администрации Касимова ВКонтакте опубликовано объявление об отключении газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о временном прекращении подачи газа предприятиям и населению Касимова на период с 8 часов 1 августа до 17 часов 4 августа.
Просим отнестись с пониманием — работы на газопроводе необходимо провести для бесперебойной подачи газа в дома жителей города.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Белгородцев возмутило, что их не пускают в школы к детям

Белгородские родители пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что их пускают к детям в школы и детские сады, пишет «Бел.Ру». «У нас что, тюремный режим? Зачем нагнетаете?» – задалась вопросом мама одного из учеников. Она предложила сделать систему пропусков, чтобы избежать подобной практики. Глава региона ответил, что такие меры безопасности важны...

Екатеринбуржцам снова начали рассылать повестки в военкомат

Жителям Екатеринбурга снова начали рассылать повестки в военкомат, пишет портал E1.RU. Прибыть туда для уточнения данных попросили 36-летнего отца троих детей – повестку оставили в почтовом ящике. Мужчина окончил военную кафедру и является лейтенантом запаса. Юрист Евгений Крылов назвал вызов в военкомат для уточнения данных стандартной практикой. «Сотрудники регулярно проверяют...

Белгородцы пожаловались на отвратительную еду в больнице

Житель Белгородской области пожаловался главе регионального минздрава Андрею Иконникову на отвратительный рацион в терапевтическом корпусе в Терновке, пишет «Бел.Ру». Белгородец задался вопросом, пробуют ли повара то, что сами готовят. «Это диетическая еда для медицинского учреждения. Это не ресторан. Вам она может не понравиться», – ответил Иконников. При этом чиновник пообещал...

Смоляне организовали курорт возле огромной лужи

Жители города Ярцево Смоленской области устроили так называемый «курорт» прямо под своими окнами. Ролик появился в группе «Подслушано в Ярцево» в социальной сети «ВКонтакте». «Посвящается всем тем, кто расстроился из-за отмененных планов отдохнуть на море», – написал автор видео. На кадрах видно, что в одном из дворов после сильного дождя...

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение 27 июля

На территории Рязанской области 27 июля местами ожидаются опасные погодные явления.

Ярославна рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

Жительница Ярославской области рассказала порталу 76.RU об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации. Женщина и ее муж поехали в Ялту через Запорожскую область на фуре. По ее словам, в регионе чувствуется военная обстановка. «Все вокруг разгромлено, в основном в Мелитополе. Видели военную технику, блокпосты. На границе — серьезные ребята...

СРЗП предлагает запретить коллекторские агентства

Вместе с этим предлагается ввести для банков запрет на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов

Митрополит Марк сфотографировался с новорождёнными львятами

Снимки с детенышами митрополит сделал не случайно — лев является символом апостола, евангелиста Марка, небесного покровителя владыки.

Меркурий соединяется с ретроградной Венерой: это сулит нам многое — Василиса Володина

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на четверг, 27 июля.

Жителей Михайлова испугали похожие на взрывы громкие звуки

По словам пользовательницы ВК, звуки, похожие на взрывы, слышались в 19.00. В это время взрывные работы на местном карьере не проводят.

Авито запустит раздел люксовых брендов Авито Премиум

Авито выделяет в отдельный раздел объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность.

29 июля в народном календаре: купаться в этот день нельзя, а ходить в лес — можно

В народной традиции для этого дня существует множество необычных примет, запретов. Какие традиции 29 июля преследовали наши предки?
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации