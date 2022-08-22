Татьяна Проводина

Жителей и гостей Рязани приглашают поучаствовать в «Экскурсионном флешмобе»

Фото с сайта администрации Рязани

Всероссийская акция стартует в полдень 27 августа в областном центре.

В Рязани одновременно начнутся 15 экскурсий – в музей холодного оружия, экскурсия в мир сказок, экскурсия по дореволюционной финансовой Рязани, в музей сладостей и много других. Об этом говорится на сайте городской мэрии.

Экскурсионный флешмоб проводится с 2017 года. Рязанская область присоединилась к акции в 2021 году наряду ещё с 43 российскими регионами.

Записаться на экскурсию и узнать подробности можно на сайте акции.

Возрастное ограничение 6+

Жителей и гостей Рязани приглашают поучаствовать в «Экскурсионном флешмобе»
Жителей и гостей Рязани приглашают поучаствовать в «Экскурсионном флешмобе»
Жителей и гостей Рязани приглашают поучаствовать в «Экскурсионном флешмобе»
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