Жителей и гостей Рязани приглашают поучаствовать в «Экскурсионном флешмобе»

Всероссийская акция стартует в полдень 27 августа в областном центре.

В Рязани одновременно начнутся 15 экскурсий – в музей холодного оружия, экскурсия в мир сказок, экскурсия по дореволюционной финансовой Рязани, в музей сладостей и много других. Об этом говорится на сайте городской мэрии.

Экскурсионный флешмоб проводится с 2017 года. Рязанская область присоединилась к акции в 2021 году наряду ещё с 43 российскими регионами.

Записаться на экскурсию и узнать подробности можно на сайте акции.

Возрастное ограничение 6+