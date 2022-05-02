Жителей Белгорода разбудили и напугали громкие звуки

В Белгороде многие местные жители проснулись из-за непривычно громких «хлопков», пишет Мое Online.

- Реклама -

Звуки неизвестного происхождения заставили содрогнуться жителей как минимум двух районов города. Некоторые предположили, что причиной случившегося стал обстрел со стороны Украины.

Эту информацию опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — заявил Гладков.

Глава региона уточнил, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.