Житель Воронежа погиб во время атаки беспилотников, пытаясь спасти собаку

56-летний Армен Хачатрян из Воронежа погиб во время атаки дронов, когда бросился спасать свою собаку. Он испугался, что животное может пострадать от разлетающихся стекол, и побежал к ней, сообщает Baza.

Армен работал экспедитором и почти все заработанные деньги тратил на помощь бездомным животным. Он не мог пройти мимо нуждающихся кошек и собак. Со временем он приютил около 10 кошек, которые жили с ним, а однажды подобрал на улице собаку, сбитую машиной. Мужчина оплатил операцию стоимостью 30 тысяч рублей, выходил животное и оставил его у себя. Вместе с ними у Армена жил ещё и голубь, которого он также спас.

Собака жила на лоджии во второй квартире. Когда в городе началась атака беспилотников, Армен испугался за питомца — взрывы выбивали окна, и он опасался, что пса могут ранить осколки. Хачатрян выбежал на улицу, чтобы добраться до собаки, и в этот момент рядом с ним взорвался дрон, начинённый поражающими элементами. Один из осколков попал Армену в голову.

Мужчину срочно госпитализировали в тяжёлом состоянии, но рана оказалась смертельной — на следующий день он скончался, не приходя в сознание.

У Армена осталась жена и 12 спасённых животных. Женщина в шоке и пока не может самостоятельно о них заботиться. История Армена тронула многих горожан. Волонтёры решили продолжить его дело и сейчас ищут новые дома для всех подопечных Хачатряна.