Житель Ставрополья, подозреваемый в девяти убийствах в 2002 году, задержан

Полицейские задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в убийстве девяти человек в 2002 году.

49-летний Анатолий Марков подозревается в убийствах 4 женщин и 3 мужчин в Луховицком районе Подмосковья в феврале 2002 года, а также двух мужчин в Рязанской области в марте того же года. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что преступник совершал убийства «на почве неприязненных отношений». Ранее мужчина был судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и мошенничество.

Задержанного доставят на допрос к следователю, – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этих сведений пока нет.