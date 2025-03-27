Житель Старожиловского района несколько лет выращивал для себя марихуану

У жителя Старожиловского района обнаружили крупную партию растительных наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В селе Вороново 61-летний мужчина привлек внимание полицейских в связи с незаконным хранением наркотиков. Полицейские обнаружили в доме мужчины 16 трехлитровых банок и 9 картонных коробок с растительной массой внутри.

Экспертиза показала, что изъятые вещества — это марихуана массой 2 килограмма 412 граммов. Также была обнаружена наркосодержащая конопля массой 77 граммов и маковая солома массой 6 граммов.

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Задержанный признался, что не первый год увлекался возделыванием конопли, при этом экспериментировал с семенами и удобрениями для увеличения урожайности и повышения концентрации в растениях каннабиноидов. Изготовленную марихуану он употреблял лично. Данная версия проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, а также незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.