Житель Смоленской области выиграл более 32 миллионов рублей в лотерею

Житель Смоленской области Дмитрий стал обладателем суперприза онлайн-лотереи «Топ 12» и выиграл 32 477 296 рублей. Информацию о победе сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», организованного Министерством финансов России.

Дмитрий признался, что участвует в лотереях регулярно. Его фаворит — именно «Топ 12». До этого максимальная сумма, которую ему удавалось выиграть, составляла около пяти тысяч рублей. Крупный приз стал для него полной неожиданностью.

Удачное СМС о выигрыше мужчина получил, находясь на работе. Сначала он подумал, что это розыгрыш. Дмитрий рассчитывал на сумму около 100 тысяч рублей, но увидел на экране телефона куда более внушительное число. Лишь спустя несколько минут осознал, что стал мультимиллионером.

Новостью он поделился только с близкими. Победитель подчеркнул, что не хочет афишировать выигрыш. По его словам, полученные деньги позволят сменить жильё и автомобиль. Сумма пришлась как нельзя кстати.

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