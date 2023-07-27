Житель Скопинского района получил 8,5 лет колонии за убийство матери

54-летний житель Скопинского района приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство матери.

В марте 2023 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес престарелой матери более 15 ножевых ранений в область головы, шеи и туловища в ходе бытовой ссоры, сообщает следственный комитет Рязанской области. Причиной ссоры стали упреки матери в адрес подсудимого о его нежелании работать.

От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Мужчина признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).