Вторник, 12 ноября, 2024
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Житель Скопинского района пойдёт под суд за мошенничество

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Алексей Самохин
Image by Freepik

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в январе-феврале 2024 года житель Скопинского района заказывал на интернет-сервисе для размещения объявлений компьютерные процессоры, договариваясь с продавцами об оплате товара после его получения. В почтовом отделении фигурант осуществлял подмену процессоров на более дешевые и оформлял возврат товара.

В одном из случаев работник почтового отделения выявил подмену товара и потребовал вернуть похищенное, в результате чего преступление не было доведено до конца.

Ущерб, причиненный собственникам товара, составил более 1 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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