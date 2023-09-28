Четверг, 28 сентября, 2023
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Житель Скопина получил 9 лет колонии за убийство бывшей жены

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Уроженец Скопина приговорен к 9 годам колонии за причинение смертельных травм бывшей жене.

Следствие и суд установили, что 6 декабря 2022 года в одном из домов Скопина осужденный в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую супругу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Ранее мужчина неоднократно поднимал на женщину руку и уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в ее адрес.

Суд назначил виновному 9 лет колонии строгого режима, сообщает региональный следственный комитет.

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