Житель Скопина получил 9 лет колонии за убийство бывшей жены

Уроженец Скопина приговорен к 9 годам колонии за причинение смертельных травм бывшей жене.

Следствие и суд установили, что 6 декабря 2022 года в одном из домов Скопина осужденный в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую супругу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Ранее мужчина неоднократно поднимал на женщину руку и уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в ее адрес.

Суд назначил виновному 9 лет колонии строгого режима, сообщает региональный следственный комитет.