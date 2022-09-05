Житель Шацкого района в ходе пьяной ссоры зарезал знакомую

Жителя Шацкого района Рязанской области 2001 года рождения задержали по подозрению в убийстве односельчанки. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области в Telegram канале.

Тело жительницы одного из сёл в Шацком районе 1961 года рождения обнаружили 4 сентября по месту жительства с множественными колото-резаными ранами шеи и грудной клетки. По этому факту Сасовский ММО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело.

Следователи установили, что смертельные раны женщине нанёс её знакомый во время бытовой ссоры, произошедшей на фоне алкогольного опьянения. Подозревают в убийстве безработного местного жителя. Его задержали, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Ведутся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.