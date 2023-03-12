Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

Житель Шацкого района получил 11 лет колонии строгого режима по трём уголовным статьям

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Шацкий районный суд признал шатчанина виновным в угрозе убийством, причинении лёгкого вреда здоровью и убийстве и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Об этом пишет издательство «Пресса».

Пресс-секретарь Шацкого суда Мария Козлачкова рассказала, что конфликт между двумя приятелями произошёл в июне 2022 года при распитии алкоголя.

Мария Козлачкова: «Один из них, изрядно выпивший, взял со стола нож и замахнулся на друга, пригрозив, что убьёт. И недолго думая, резанул его по шее. К счастью, удар был не смертельным»

Этот же мужчина в сентябре поссорился с жительницей села Казачья Слобода во время распития спиртного в её доме. Разозлившись, мужчина нанёс женщине удары ножом по лицу, шее, груди, животу, рукам и ногам. Потерпевшая скончалась на месте от полученных ран.

Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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