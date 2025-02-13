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Фото: vk.com/nanoshack
Армия и СВО

Житель Шацка Александр Кожанов погиб на СВО

Алексей Самохин

Во время проведения специальной военной операции погиб житель Шацка Александр Борисович Кожанов. О гибели воина сообщил паблик «Наш новый Шацк».

Кожанов жил в селе Казачья слобода, ему было 42 года. Подробности гибели военнослужащего не сообщаются. 

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