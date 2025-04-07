Жителя Сасовского района подозревают в убийстве знакомой

Житель Сасовского района задержан по подозрению в причинении смертельных травм знакомой. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По данным следствия, при распитии спиртных напитков между знакомыми произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина 50 лет нанес женщине 42 лет несколько ударов в область головы. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Подозреваемый установлен и задержан. В отношении 50-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.