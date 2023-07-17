Житель Сасова украл 205 тысяч с карты умершего родственника

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» раскрыли случай крупной кражи денежных средств с банковского счета умершего человека.

Полиция получила заявление от службы безопасности одного из банков о том, что с карты клиента, родившегося в 1978 году и недавно умершего, были похищены деньги в сумме 205 873 рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, включая использование технических средств, и выяснили, что кражу совершил 24-летний житель города Сасово. По предварительной информации, молодой человек, являющийся родственником умершего, решил использовать его банковскую карту, завладел ею и вывел указанную сумму. Злоумышленник признался в совершении преступления.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 3 статьи 158 УК РФ).