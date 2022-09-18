Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Житель Сараевского района задолжал больше 800 тысяч рублей алиментов, он объявлен в розыск

На главнуюНовости Рязани
Источник: Издательство "Пресса"

Судебные приставы в Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего свыше 800 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Алексей Храмшин 1984 года рождения проживал в селе Муравлянка Сараевского района, – пишет издательство «Пресса».

41-летний мужчина знает о своей обязанности выплачивать алименты, однако решение суда не выполняет. Неплательщик не проживает ни по месту жительства, ни по месту последнего пребывания. С судебными приставами на связь он не выходит. С октября 2020 года Алексей Храмшин объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Алексея Храмшина, просьба сообщить по телефону 8 (49148) 3-18-25.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7