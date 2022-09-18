Житель Сараевского района задолжал больше 800 тысяч рублей алиментов, он объявлен в розыск

Судебные приставы в Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего свыше 800 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Алексей Храмшин 1984 года рождения проживал в селе Муравлянка Сараевского района, – пишет издательство «Пресса».

41-летний мужчина знает о своей обязанности выплачивать алименты, однако решение суда не выполняет. Неплательщик не проживает ни по месту жительства, ни по месту последнего пребывания. С судебными приставами на связь он не выходит. С октября 2020 года Алексей Храмшин объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Алексея Храмшина, просьба сообщить по телефону 8 (49148) 3-18-25.