Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Житель Сараевского района получил реальный срок за пьяное вождение

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Изображение от wirestock на Freepik

Суд приговорил жителя села Можары Сараевского района к реальному сроку заключения за пьяное вождение. Подробности приводит издательство «Пресса».

Пресс-секретарь суда Елена Белова рассказала, что в мае 2022 года 33-летний мужчина, неоднократно судимый в том числе за пьяное вождение, вновь оказался за рулём в нетрезвом виде. Срок лишения водительских прав, определённый судом, истекал лишь в апреле 2023 года.

Мотоцикл «ИЖ Планета 5» под управлением мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 0,457 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол и отстранили от управления ТС.

Сараевский райсуд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима, а также лишил прав на 4 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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