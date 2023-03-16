Житель Сараевского района получил реальный срок за пьяное вождение

Суд приговорил жителя села Можары Сараевского района к реальному сроку заключения за пьяное вождение. Подробности приводит издательство «Пресса».

Пресс-секретарь суда Елена Белова рассказала, что в мае 2022 года 33-летний мужчина, неоднократно судимый в том числе за пьяное вождение, вновь оказался за рулём в нетрезвом виде. Срок лишения водительских прав, определённый судом, истекал лишь в апреле 2023 года.

Мотоцикл «ИЖ Планета 5» под управлением мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 0,457 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол и отстранили от управления ТС.

Сараевский райсуд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима, а также лишил прав на 4 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.