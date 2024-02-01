Четверг, 1 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Житель Рыбновского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

7info
spot_img

Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбновского района, 1972 года рождения, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый под предлогом передачи взятки сотруднику полиции за принятие положительного решения о сдаче знакомым мужчины практического экзамена на право управления транспортными средствами получил от последнего 15 тысяч рублей. В действительности обвиняемый не планировал передавать денежные средства полицейскому, рассчитывая, что его знакомый самостоятельно сдаст экзамен.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Advertisement -

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На Урале мать вскрыла цинковый гроб, чтобы узнать причину смерти бойца СВО

Новости мира
Гроб вскрыли в присутствии сотрудников полиции. На теле мужчины нашли ожоги и гематомы.

ГК «Зелёный сад» о людях. Бывший сотрудник полиции про чувство локтя и личный кабинет

Новости Рязани
Новое интервью из цикла, где сотрудники рязанского застройщика рассказывают о своей работе, мы взяли у Николая Фрольцова.

Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов

Новости Касимова
Первым пунктом визита стала стройплощадка новой школы на 960 мест.

Сергей Миронов поддержал запрет «недружественных» коллекторов

Новости мира
Подготовлен проект соответствующего указа Президента РФ, против которого уже выступили банкиры и коллекторы.

Строительство ледовой арены в Касимове собираются начать в 2024 году

Новости Касимова
Строительство ледовой аррены в Касимове планируют начать в этом году, сообщил на странице ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.