Житель Рыбновского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбновского района, 1972 года рождения, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый под предлогом передачи взятки сотруднику полиции за принятие положительного решения о сдаче знакомым мужчины практического экзамена на право управления транспортными средствами получил от последнего 15 тысяч рублей. В действительности обвиняемый не планировал передавать денежные средства полицейскому, рассчитывая, что его знакомый самостоятельно сдаст экзамен.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.