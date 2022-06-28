Житель Рыбного осуждён за незаконное приобретение наркотиков

Прокуратура Рыбновского района сообщает, что рыбновца осудили за незаконное приобретение наркотиков. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Житель города Рыбное, употребляющий запрещённые вещества, в январе купил «синтетику» через мессенджер. Мужчина забрал наркотик из «закладки» в Рыбном. Через некоторое время его остановили полицейские и обнаружили вещество в кармане подозреваемого.

При вынесении приговора суд учёл, что житель Рыбного не привлекался ранее к уголовной ответственности, сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся.

Приговор вступил в законную силу.