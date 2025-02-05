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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Житель Ряжска отправлял мужчинам свои интимные фотографии

Анастасия Мериакри

В Ряжске 29-летний житель распространял порнографические материалы. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской полиции.

Киберполицейские установили, что мужчина зарегистрировал в одной из социальных сетей в Интернете фейковый аккаунт. Через него он отправлял пользователям мужского пола свои интимные фотографии.

Сотрудники ОБК УМВД изъяли средства связи с информацией. Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

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