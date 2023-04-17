Житель Ряжска насмерть забил знакомого железным прутом

Жителя Ряжска будут судить за убийство знакомого. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Скопинский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Ряжска 1995 года рождения, которого обвиняют в убийстве.

12 октября прошлого года в лесополосе в Ряжском районе были найдены скелетированные мужские останки с признаками насильственной смерти.

Грамотно спланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что смертельные травмы потерпевшему нанёс его знакомый.

Во время конфликта на фоне личной неприязни обвиняемый не меньше двух раз ударил потерпевшего по голове железным прутом, затем вывез его в лесополосу и скрылся с места преступления. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался от ранений.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал подробности совершения преступления.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.