Житель Рязанской области попал в смертельное ДТП в Чувашии

В Чувашии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Шемуршинском округе, сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Авария случилась 10 ноября в 00.50 на 105 километре автодороги «Цивильск — Ульяновск».

По предварительным данным, 39-летний житель Рязанской области выехал на встречную полосу на автомобиле Nissan Pathfinder и столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 33-летнего жителя Самарской области.

Водитель Volkswagen скончался на месте ДТП, его 32-летняя супруга госпитализирована. Также в больницу доставлены рязанец и его пассажиры 14 и 15 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.