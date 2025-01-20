Житель Рязанской области поджег машину из-за мести

Житель Рязанской области выразил несогласие с процессуальным решением полиции. Об этом он сообщил прокурору области.

По информации Прокуратуры Рязанской области, у мужчины подожгли автомобиль «LADA 4х4». Заявление у хозяина в органах предварительного расследования не приняли. Данное решение надзирающим прокурором признано незаконным.

В ходе дополнительной проверки проведены необходимые процессуальные действия. Возбуждено уголовное дело о повреждении чужого имущества. Подозревается местный житель. Причиной поджога могла стать месть за неоплату выполненной работы.

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Дело находится на контроле прокуратуры области.