Понедельник, 20 января, 2025
-1.4 C
Рязань
Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Житель Рязанской области поджег машину из-за мести

Анастасия Мериакри

Житель Рязанской области выразил несогласие с процессуальным решением полиции. Об этом он сообщил прокурору области.

По информации Прокуратуры Рязанской области, у мужчины подожгли автомобиль «LADA 4х4». Заявление у хозяина в органах предварительного расследования не приняли. Данное решение надзирающим прокурором признано незаконным.

В ходе дополнительной проверки проведены необходимые процессуальные действия. Возбуждено уголовное дело о повреждении чужого имущества. Подозревается местный житель. Причиной поджога могла стать месть за неоплату выполненной работы.

Реклама

Дело находится на контроле прокуратуры области.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.