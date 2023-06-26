Житель Рязанской области до смерти избил знакомого в пьяной ссоре

Жителя Касимовского района будут судить за причинение смертельных травм знакомому. Подробности сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Касимовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1965 года рождения. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установили следователи, 5 апреля 2023 года в деревне Клетино бытовой конфликт между знакомыми, находившимися под воздействием алкоголя, перерос в драку. Обвиняемый нанёс оппоненту больше 20 ударов, в том числе в голову и шею. Потерпевший скончался на месте.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.