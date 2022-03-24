Житель Рязанского района задержан за убийство племянника

Жителя Рязанского района 1956 года рождения задержали по подозрению в убийстве племянника. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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Тело мужчины 1983 года рождения с множественными ножевыми ранениями нашли 23 марта в его доме в деревне Насурово. Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, смертельные ранения мужчине нанёс его старший родственник в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения. Задержанный признался.

Подозреваемого собираются арестовать, расследование уголовного дела продолжается.