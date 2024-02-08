Житель Рязанского района расстрелял дверь соседей и ранил женщину

Житель села Дядьково 1963 года рождения признан виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст.167 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Подробности сообщает СУ СК России по Рязанской области.



Вечером 23 августа 2023 года подсудимый, будучи пьяным, дважды выстрелил дробью из своего ружья в дверь соседей. Выстрелами он ранил находившуюся в квартире женщину и повредил чужое имущество. После этого мужчина вернулся в свою квартиру, на требование полицейских дверь не открыл, а, напротив, высказал угрозы и начал беспорядочную стрельбу внутри своего жилья.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы.