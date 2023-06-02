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Житель Рязанского района пытался зарезать сожительницу

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Собранные Рязанским МСО СУ СК России доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении обвиняемого в покушении на убийство по статье 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в августе 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес бывшей сожительнице удар ножом в живот с целью убийства на почве ревности. Однако жизнь женщины удалось спасти благодаря быстрой медицинской помощи. Обвиняемый скрылся с места преступления, но его удалось найти и привлечь к ответственности.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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