Житель Рязанского района пытался зарезать сожительницу

Собранные Рязанским МСО СУ СК России доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении обвиняемого в покушении на убийство по статье 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в августе 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес бывшей сожительнице удар ножом в живот с целью убийства на почве ревности. Однако жизнь женщины удалось спасти благодаря быстрой медицинской помощи. Обвиняемый скрылся с места преступления, но его удалось найти и привлечь к ответственности.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.