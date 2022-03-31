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Четверг, 31 марта, 2022

Житель Рязанского района получил условный срок за хранение наркотиков

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Житель Рязанского района получил условный срок за хранение наркотиков

7info

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении безработного жителя Рязанского района 2003 года рождения. Он признан виновным в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. 

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Следствием и судом установлено, что осенью 2021 года обвиняемый приобрел для личного употребления вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, в крупном размере, указанное вещество хранил при себе до момента задержания его сотрудниками полиции. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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