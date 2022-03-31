Житель Рязанского района получил условный срок за хранение наркотиков

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении безработного жителя Рязанского района 2003 года рождения. Он признан виновным в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

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Следствием и судом установлено, что осенью 2021 года обвиняемый приобрел для личного употребления вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, в крупном размере, указанное вещество хранил при себе до момента задержания его сотрудниками полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.