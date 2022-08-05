Татьяна Проводина

Житель Рязани задолжал своему сыну почти 300 тысяч рублей алиментов

Житель Рязани задолжал своему сыну почти 300 тысяч рублей алиментов. Внушительная сумма накопилась с февраля этого года.

Мужчина даже не вспоминал, что забота о ребёнке – его родительский долг. Судебным приставам пришлось арестовать банковские счета гражданина, чтобы призвать его к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Оказалось, что у мужчины есть несколько трудовых договоров. В бухгалтерии были направлены постановления для удержания части зарплаты на содержание ребёнка. На конец июля удалось взыскать 69 тысяч рублей. Теперь четверть заработка гражданина со всех мест работы будет каждый месяц перечисляться на уплату алиментов.

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