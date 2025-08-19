В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении смертельных травм своему родственнику. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Мужчине вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, трагедия произошла днем 15 августа 2025 года. Двое пожилых родственников, 60 и 68 лет, в состоянии алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта младший из мужчин нанес старшему несколько ударов в область головы.

От полученных травм 68-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся.

В ведомстве уточнили, что благодаря оперативным действиям следователей и полицейских предполагаемый виновник был быстро установлен и задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.