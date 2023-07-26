Житель Рязани выращивал коноплю в Спасском районе

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2023» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области прекратили незаконную деятельность 34-летнего жителя Рязани, который занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны.

Полицейские получили информацию, что мужчина периодически посещает Спасский район, где выращивает наркосодержащую коноплю. Рязанец задержан, в его домовладении в селе Троица Спасского района был проведен обыск. Во время обыска в гараже было обнаружено более 1 килограмма марихуаны.

Выяснилось, что злоумышленник выращивал коноплю в лесопосадке, находящейся на расстоянии полутора километров от села. Во время обследования местности полиция обнаружила 49 кустов конопли.

Оперативные мероприятия также проводились в Рязани, где сотрудники УНК обыскали квартиру, в которой проживал мужчина. В жилище было обнаружено 15 граммов марихуаны, емкость с 88 граммами гашишного масла и 33 молодых растения конопли, предназначенных для высадки в открытый грунт.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по статье 231 Уголовного кодекса РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере) и статье 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Согласно санкциям этих статей, мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции продолжают проведение мероприятий в рамках операции «Мак-2023».