Житель Рязани вернулся домой из трудового рабства

Житель Рязани Владимир вернулся домой из Карачаево-Черкессии, где прибывал в трудовом рабстве. Об этом пишет телеграмм-канал Русская Община.

Владимир поехал на заработок в Москву, где его жестоко избили. Очнулся он уже в Карачаево-Черкессии, где его заставляли работать. Получив травму головы рязанец частично потерял память, поэтому не смог объяснить как туда попал.

Московская благотворительная организация, которая занимается вызволением людей из трудового плена, обратилась в Русскую Общину Буденновска за помощью. Община помогла Владимиру восстановить временное удостоверение личности и вернула его домой.