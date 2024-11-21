Четверг, 21 ноября, 2024
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Житель Рязани вернулся домой из трудового рабства

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Валерия Мединская
Фото из телеграмм-канала Русская Община

Житель Рязани Владимир вернулся домой из Карачаево-Черкессии, где прибывал в трудовом рабстве. Об этом пишет телеграмм-канал Русская Община.

Владимир поехал на заработок в Москву, где его жестоко избили. Очнулся он уже в Карачаево-Черкессии, где его заставляли работать. Получив травму головы рязанец частично потерял память, поэтому не смог объяснить как туда попал.

Московская благотворительная организация, которая занимается вызволением людей из трудового плена, обратилась в Русскую Общину Буденновска за помощью. Община помогла Владимиру восстановить временное удостоверение личности и вернула его домой.

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