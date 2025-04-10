Житель Рязани получил условный срок за хранение наркотиков и боеприпасов

В Рязани вступил в законную силу приговор по делу о хранении наркотиков и боеприпасов. Железнодорожный районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области, преступная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в 2024 году. Сотрудники ведомства провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось изъять из незаконного оборота синтетические наркотические вещества в крупном размере, а также боеприпасы. Среди изъятого — граната РГД-5 и патроны калибра 9 мм.

По данным фактам следственные органы МВД возбудили два уголовных дела.

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Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотических средств и боеприпасов. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно. Также установлен испытательный срок — три года.