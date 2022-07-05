26.3 C
Рязань
Вторник, 5 июля, 2022

Житель Рязани получил более 5 лет колонии за кражу денег с банковской карты

spot_img
Татьяна Проводина

Житель Рязани получил более 5 лет колонии за кражу денег с банковской карты

Person фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Житель Рязани получил более 5 лет колонии за кражу денег с банковской карты.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима. При вынесении приговора принята во внимание неоднократная судимость рязанца. Приговор Октябрьского райсуда Рязани вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что злоумышленник нашёл банковскую карту на лестничной площадке многоквартирного дома. Мужчина списал средства с карты, причинив потерпевшему материальный ущерб. Подсудимый полностью признал свою вину.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7