Житель Рязани получил более 5 лет колонии за кражу денег с банковской карты.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима. При вынесении приговора принята во внимание неоднократная судимость рязанца. Приговор Октябрьского райсуда Рязани вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что злоумышленник нашёл банковскую карту на лестничной площадке многоквартирного дома. Мужчина списал средства с карты, причинив потерпевшему материальный ущерб. Подсудимый полностью признал свою вину.