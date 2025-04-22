Житель Рязани пойдёт под суд за выращивание грибов

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, рязанец оборудовал в квартире на улице Космонавтов контейнер для выращивания грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцибин. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли грибницу с 28 плодовыми телами, высушенные части грибов, а также растительную массу, которая, по заключению экспертов, оказалась марихуаной. Общая масса псилоцибинсодержащих грибов составила 114 граммов, марихуаны — 13 граммов.

Установлено, что обвиняемый, ранее судимый за грабеж и умышленное причинение вреда здоровью, приобрёл споры грибов через интернет. Выращенные грибы он собирался употребить лично.

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Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 и ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотиков в значительном и крупном размере) и ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.