Житель Рязани, подозреваемый в убийстве, заключен под стражу

По ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Днём 4 июля во время распития спиртного произошёл конфликт между знакомыми 51-летним подозреваемым и 44-летним потерпевшим. В итоге задержанный жестоко избил своего оппонента, в том числе и обломком доски. От полученных травм пострадавший умер на месте.

На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.