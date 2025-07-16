Житель Рязани осуждён за незаконный оборот этилового спирта в особо крупном размере

Приговор Рязанского районного суда Рязанской области в отношении жителя областного центра вступил в законную силу. Мужчина признан виновным в незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена в 2024 году сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 41 тысячи литров этилового спирта, а также оборудование и тара, использовавшиеся для хранения и транспортировки.

По данному факту следственные органы регионального УМВД возбудили и расследовали уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере).

Суд назначил рязанцу наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.