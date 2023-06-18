Воскресенье, 18 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Житель Подмосковья организовал в Скопинском районе нарколабораторию

Татьяна Проводина
Фото с сайта прокуратуры Рязанской области

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль расследование уголовного дела об организации подпольной нарколаборатории в Скопинском районе.

Незаконное производство мефедрона организовал в частном доме 32-летний ранее судимый за распространение запрещённых веществ житель Подмосковья.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяли примерно 700 кг прекурсоров, до 300 граммов готового наркотика и лабораторное оборудование.

Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК России, злоумышленник заключён под стражу.

Житель Подмосковья организовал в Скопинском районе нарколабораторию
Житель Подмосковья организовал в Скопинском районе нарколабораторию

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

720 тысяч рублей осталось собрать экоактивистам Рязани на газоанализатор

Прибор позволит узнавать реальное состояние и состав воздуха круглосуточно, независимо от каких-либо организаций.

Беспилотник сбросил взрывные устройства на белгородское село Новопетровка

Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор

В рязанской Горроще на пешеходном переходе произошло ДТП

Отмечается, что ДТП произошло в 21:15 на перекрёстке с улицей Черновицкой.

Автомобиль сбил трёх лосей на МКАД

По информации журналистов, машина получила серьёзные механические повреждения, водитель не пострадал. Лоси погибли.

Полиция сообщила подробности массовых рейдов в Рязани

Правоохранители в случае необходимости отвозят подозрительных граждан для проверки в отделы.

Жара до 27 градусов ждёт жителей Рязанской области 18 июня

В лесах Сасовского района сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павел Малков: Рязанская область – пилотный регион в создании службы сопровождаемого трудоустройства подростков

Около 3 тысяч рязанских подростков сегодня трудятся на различных предприятиях, в том числе государственных и муниципальных.

С 19 июня в домах на 7 улицах Рязани планово отключат горячую воду

Под отключение попадут жилые дома, больница, детские сады и школа.

Новое предприятие появится в индустриальном парке «Рязанский»

Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Корпорации развития Рязанской области и производителя автокосметики "АГ-ТЕХ" на форуме в Санкт-Петербурге.

Виктор Атласов начал новую экспедицию

Известный землепроходец 16 июня вышел на телефонную связь с Рязанским музеем путешественников.

В Рязани 17 июня полицейские массово останавливают мигрантов

Сотрудники ППС и ДПС останавливают пешеходов и автомобили, проверяют документы. Основной упор делается на мигрантов.

Москвич застрелил жену из арбалета

Через 2 дня после убийства мужчина заявил в полицию о пропаже супруги.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации