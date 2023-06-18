Житель Подмосковья организовал в Скопинском районе нарколабораторию

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль расследование уголовного дела об организации подпольной нарколаборатории в Скопинском районе.

Незаконное производство мефедрона организовал в частном доме 32-летний ранее судимый за распространение запрещённых веществ житель Подмосковья.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяли примерно 700 кг прекурсоров, до 300 граммов готового наркотика и лабораторное оборудование.

Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК России, злоумышленник заключён под стражу.