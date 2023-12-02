Житель Подмосковья одним ударом убил мигранта, ворвавшегося в его квартиру

В подмосковных Бронницах местный житель забил до смерти одного из хулиганов, которые ворвались в его квартиру, пишет МК.

Инцидент произошел вечером 18 ноября. В жилище, где проживали трое мигрантов, допоздна играла музыка. Сосед попросил их перестать шуметь, но те набросились на него с кулаками и ударили ногой в спину.

После этого злоумышленники ворвались в его квартиру и стали избивать хозяина и жену. Мужчине удалось достать из шкафа бейсбольную биту и огреть одного из нападавших по голове.

В итоге его приятели отвезли пострадавшего в больницу, где он вскоре скончался. Двум уцелевшим хулиганам, которые оказались уроженцами Таджикистана, предъявили обвинения в хулиганстве и нарушении неприкосновенности жилища.

По факту смерти третьего участника инцидента также возбуждено уголовное дело. Предположительно, действия хозяина квартиры признают самообороной.