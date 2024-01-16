Житель Подмосковья две недели жил в квартире с трупом матери

60-летний житель Долгопрудного две недели прожил с трупом 86-летней матери, думая, что она просто заснула.

Жильцы дома № 3 по улице Школьная заметили, что их соседка Валентина Егоровна давно не выходила из дома. В последний раз признаки жизни в квартире на первом этаже соседи заметили 31 декабря – тогда сын-алкоголик избил пенсионерку, и жильцам пришлось вмешаться в конфликт. Спустя почти две недели в квартире царила тишина, а по подъезду распространился неприятный запах. Соседи вызвали скорую, МЧС и полицию.

«Труп женщины 1963 года рождения был обнаружен в комнате на полу уже с гнилостными изменениями. Тело лежало на левом боку в одной майке. На правой ноге был носок», — сообщили в полиции интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В момент взлома квартиры там находился сын. Он пил водку и смотрел телевизор, в то время как труп матери лежал у его ног. На вопросы оперативников мужчина ответил, что мама просто устала и легла отдохнуть.

Мужчину отпустили через несколько дней после задержания, так экспертиза установила, что смерть была ненасильственной. Однако теперь соседи опасаются жить в одном доме с таким человеком. По их словам, он мог оставить включенным газ, когда что-то готовил, и пенсионерке приходилось постоянно следить за ним. После ее смерти, говорят соседи, дом может «взлететь на воздух».