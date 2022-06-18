Житель Петербурга погиб, разбивая на спор бутылки об голову

В Санкт-Петербурге местный житель умер, разбивая на спор бутылки об голову, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в пятницу, 17 июня. Два приятеля распивали алкоголь и решили развлечься, на спор разбивая бутылки об головы друг друга.

В результате пьяного спора оба мужчины были госпитализированы в больницу с травмами головы. Один из них скончался в медучреждении, другой находится в тяжёлом состоянии.

Известно, что петербуржцы ранее были судимы.