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Суббота, 18 июня, 2022

Житель Петербурга погиб, разбивая на спор бутылки об голову

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Александр Ильин

Житель Петербурга погиб, разбивая на спор бутылки об голову

В Санкт-Петербурге местный житель умер, разбивая на спор бутылки об голову, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в пятницу, 17 июня. Два приятеля распивали алкоголь и решили развлечься, на спор разбивая бутылки об головы друг друга.

В результате пьяного спора оба мужчины были госпитализированы в больницу с травмами головы. Один из них скончался в медучреждении, другой находится в тяжёлом состоянии.

Известно, что петербуржцы ранее были судимы.

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