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Четверг, 7 апреля, 2022

Житель Перми убил именинника из-за отказа платить за проституток

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Житель Перми убил именинника из-за отказа платить за проституток

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Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Перми, которого обвиняют в убийстве приятеля, пишет Ura.ru.

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По предварительной версии, мужчина отмечал свое 41-летие в компании двух знакомых. В какой-то момент мужчины вызвали проституток. Однако позднее именинник отказался оплачивать их услуги, посчитав, что это должны сделать друзья в качестве подарка.

Приятели начали ссориться. В итоге им не удалось продлить услуги девушек, которые вернули деньги и уехали. Вскоре разозленный 27-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им хозяина квартиры. От полученных травм потерпевший скончался.

Также злоумышленники присвоили себе ноутбук и два телефона, после чего покинули место убийства. Тело спустя несколько дней обнаружила знакомая жертвы.

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